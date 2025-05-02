Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kültür ve sanatın gençler arasında yaygınlaştırılması amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Şehrin dört bir yanından 34 lisenin katılımıyla düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Şenliğinin açılış programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “Burada yer alan her bir öğrencimize, eğitmenlerine ve emek veren tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Bu şenlik, sadece bir yarışma değil; aynı zamanda sanatı ve kültürü yaşatma, gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyma fırsatıdır.” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi tarafından sahnelenen “Tek Dişi Kalmış Teknoloji” adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterimin ardından İl Müdürü Baydur, sahne alan öğrencilere katılım belgelerini takdim etti.

Toplam 64 öğretmen ve 486 öğrencinin katkı sunduğu şenlik, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen etkinlik kapsamında gösteriler, başta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi olmak üzere şehrin önemli kültür salonlarında sahnelenecek.