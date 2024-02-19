Asrın Felaketinin Yaşandığı Kahramanmaraş’ta Hızla Normalleşme Süreci Yaşanırken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Desteklenen Ve İstanbul Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Tarafından Organize Edilen Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Fuar Alanında Kapılarını Ziyarete Açtı.

Kahramanmaraş Depremlerinde Büyük Yara Alan Esnafa Can Suyu Olmak Onlara Bir Nebze De Destek Olmak Adına Düzenlenen Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri 18 Şubat Pazar Akşamına Kadar Kapılarını Ziyarete Açık Tutacak.

Kahraman Şehre Özgü Tirşik Çorbası, Maraş Paça Çorbası, Maraş Tava, Kuru Dolma Ve Patlıcanlar Ziyaretçilerden Tam Not Alırken Fıstıktan Yapılan Döner, Kahramanmaraş Biberleri, Fıstık Ezmesi, Maraş Çöreği De Stantlarda Yerini Aldı.

Kahramanmaraş’ın Hediyelik Bakır Ve Yemeni Ürünleri Fuara Sergilenirken Kahramanmaraş’ın Acı Tablosunun Yer Aldığı Fotoğraf Sergisi De Fuarda Dikkat Çeken Bölümler Arasında Yerini Aldı.