Ziyaret sonrası konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamada bulunan Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Arıkan Kahramanmaraş Kadın Platformu olarak tüm kadınlarımıza bu vesileyle bir çağrıda bulunuyor, yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde mutlaka ve mutlaka, muhtarlık, belediye meclis üyelikleri ve belediye başkanlık adaylıklarına başvurmalarını ve bu haklarını kullanmalarını bekliyor ve istiyoruz. Dedi.

Fatih Mahallesi muhtarı tuba özden ise ziyaretlerinden dolayı Kahramanmaraş Kadın Platformuna teşekkür etti.

