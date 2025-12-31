Kar yağışının etkisini artırması üzerine Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Buluntu: “Kahramanmaraş sanayi̇si̇ yeni̇ bi̇r döneme gi̇riyor"
Başkan Buluntu: “Kahramanmaraş sanayi̇si̇ yeni̇ bi̇r döneme gi̇riyor"
İçeriği Görüntüle

A A 20251231 40121522 40121516 K A H R A M A N M A R A S K A Y S E R I K A R A Y O L U K A R V E T I P I N E D E N I Y L E U L A S I M A K A P A N D I

Edebiyat Yolu mevkisinde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve diğer araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Elbistan-Kayseri ile Adıyaman-Kahramanmaraş kara yollarında da kar ve tipi nedeniyle tır ve çekicilerin geçişi durduruldu.

A A 20251231 40121522 40121513 K A H R A M A N M A R A S K A Y S E R I K A R A Y O L U K A R V E T I P I N E D E N I Y L E U L A S I M A K A P A N D I

Tır şoförlerinden Güner Sönmez, yaklaşık 4 saattir yolda beklediğini belirterek, Hatay'dan yüklediği mandalinaları Rusya'ya götürdüğünü söyledi.

Yusuf Öztürk ise Osmaniye'nin Bahçe ilçesine maden taşıdığını, yolların kar ve tipi nedeniyle kapanması sonucu yaklaşık 4 saattir beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Emniyet ekipleri, Göksun mevkisinde yolda kalan şoförlere kumanya desteği veriyor.

Kent genelinde ayrıca 285 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.