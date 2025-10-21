Her gün binlerce kitapseveri ağırlayarak rekor kıran fuar, sadece bir kitap satışı etkinliği olmaktan çıkıp, gerçek bir kültür şölenine dönüştü. Yüzlerce yayınevi ve yazarın katılımıyla kurulan bu dev platformda; nefes kesen söyleşiler, uzun kuyrukların oluştuğu imza günleri ve yaratıcılığı tetikleyen atölye çalışmaları büyük beğeni topluyor.

Özellikle öğrenciler ve aileler, bu kültür ve sanat festivalinde aradıklarını fazlasıyla buluyor. Kitap kokusunun bilgi açlığıyla karıştığı fuar alanı, şehrin entelektüel enerjisini zirveye taşıyor.

Kahramanmaraş, bu yıl onuncusu düzenlenen organizasyonla, kitap sevgisini ve kültürel derinliğini bir kez daha kanıtladı. 10. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 26 Ekim'e kadar kitapseverleri ağırlamaya ve unutulmaz kültür dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Okuma aşkıyla yanan herkes için bu fuar, kaçırılmaması gereken bir fırsat!