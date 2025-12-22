Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kahramanmaraş’ta konut satışları Kasım 2025 döneminde geçen yılın aynı ayına kıyasla sınırlı bir düşüş yaşadı. Kasım 2025’te kent genelinde bin 142 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam Kasım 2024’te bin 162 olarak kayıtlara geçmişti. Veriler, konut piyasasında durağan seyrin devam ettiğine işaret etti.

Kasım ayı konut satış verileri

Kasım ayındaki satışların 131’i ipotekli, bin 11’i ise diğer satışlar kapsamında gerçekleşti. Bu tablo, konut alımlarında kredi kullanımının görece düşük kaldığını, alıcıların büyük ölçüde ipotek dışı satışlara yöneldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, yüksek faiz oranlarının krediyle konut alımını sınırladığına dikkat çekiyor.

Satışların niteliğine bakıldığında ise 385 konutun ilk el, 757 konutun ise ikinci el olduğu görüldü. İkinci el konut satışlarının ağırlıkta olması, mevcut konut stokunun piyasada daha fazla hareket gördüğünü gösterdi.

En çok konut satışı Onikişubat'ta

Öte yandan 2024 yılına ait 12 aylık veriler, ilçeler bazında konut piyasasının hangi bölgelerde yoğunlaştığını net şekilde ortaya koydu. Buna göre en fazla konut satışı Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

Onikişubat’ta 5 bin 853 konut satılırken,

konut satılırken, Dulkadiroğlu’nda 2 bin 358 ,

, Elbistan’da bin 588 , Afşin’de 823 ,

, , Pazarcık’ta 444 , Göksun’da 363 ve

, ve Türkoğlu’nda 131 konut satışı kaydedildi.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş’ta konut piyasasının ağırlıklı olarak ikinci el ve ipotek dışı satışlar üzerinden şekillendiğini, en canlı piyasanın ise açık ara Onikişubat ilçesinde yaşandığını gösterdi. Kentte konut sektörünün önümüzdeki dönemde faiz politikaları ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak yön bulması bekleniyor.