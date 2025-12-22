Bir haftalık süreçte asayişten trafiğe, narkotikten kaçakçılığa kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla suç ve suçlulara geçit verilmedi.

Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları

İl genelinde yapılan denetimlerde 36 bin 647 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 95 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilirken, 26 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 31 tabanca fişeği, 22 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 kesici/delici alet ve 1 uzun namlulu fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 68 operasyonda 77 şüpheli yakalandı; 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 65,8 gram metamfetamin, 3,48 gram esrar, 1 adet ecstasy/captagon, 0,82 gram AMG, 15.581 adet sentetik ecza ve 11,62 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik Denetimleri

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla 17 bin 136 araç ve 879 motosiklet denetlendi. 1.975 sürücüye alkol kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 2 bin 779 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 65 araç trafikten men edildi. Ayrıca 36 araç “abartı egzoz”, 279 sürücü ise “sürücü belgesiz araç kullanımı” nedeniyle cezalandırıldı.

Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı

Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) birimlerince yürütülen çalışmalarda 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 43 elektronik sigara, 23 emtia, 2.650 paket dolu makaron ve 27 kaçak telefon ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde 44 araç kontrol edildi, 2 bin 209 kişi sorgulandı; 25 kişi geri gönderme merkezine veya ilgili birimlere teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, Kahramanmaraş’ın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyon ve denetimlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.