Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını kültür ve sanatla harmanlayarak her yaştan vatandaşın katılımına açık etkinliklerini artırarak sürdürüyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Uykusuz Kral” adlı tiyatro oyunu, minik seyircilerle buluştu.

Çocuk Tiyatrosu (1)-2

Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen gösteri, çocukların hayal gücünü geliştirerek öğrenmeyi eğlenceli bir süreç haline getirdi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Kotan’dan üç aylar için manevi çağrı
Kahramanmaraş İl Müftüsü Kotan’dan üç aylar için manevi çağrı
İçeriği Görüntüle

Minik izleyiciler, sahnedeki karakterlerle birlikte masal dünyasında yolculuğa çıkarken hem kahkahalarla eğlendi hem de oyuna aktif şekilde katılarak unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Çocuk Tiyatrosu (3)-4

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, etkinlik boyunca çocukların neşesiyle dolup taştı.

Aileler de çocuklarının sahneyle kurduğu etkileşimi izlerken keyifli anlara tanıklık etti.

Çocuk Tiyatrosu (5)-2

Etkinliğe katılan aileler, bu tür etkinliklerin çocukların hayal gücüne ve sosyal becerilerine önemli katkılar sunduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.