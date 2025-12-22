Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını kültür ve sanatla harmanlayarak her yaştan vatandaşın katılımına açık etkinliklerini artırarak sürdürüyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Uykusuz Kral” adlı tiyatro oyunu, minik seyircilerle buluştu.

Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen gösteri, çocukların hayal gücünü geliştirerek öğrenmeyi eğlenceli bir süreç haline getirdi.

Minik izleyiciler, sahnedeki karakterlerle birlikte masal dünyasında yolculuğa çıkarken hem kahkahalarla eğlendi hem de oyuna aktif şekilde katılarak unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, etkinlik boyunca çocukların neşesiyle dolup taştı.

Aileler de çocuklarının sahneyle kurduğu etkileşimi izlerken keyifli anlara tanıklık etti.

Etkinliğe katılan aileler, bu tür etkinliklerin çocukların hayal gücüne ve sosyal becerilerine önemli katkılar sunduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.