Kahramanmaraş Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025! Tercih Yapacaklar Bu Listeyi Kaçırmasın
2025 LGS ye girenler aşağıda yer alan Kahramanmaraş lise yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu yüzdelik dilimleri 2024 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2025 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.