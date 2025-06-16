Aşağıda paylaştığımız veriler, 2024 LGS 1. yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son verilere dayanmaktadır.

Kahramanmaraş’ta tercih yapmayı düşünen 8. sınıf öğrencileri ve velileri için bu bilgiler, 2025 LGS tercih döneminde doğru lise seçimi yapmak adına büyük önem taşıyor. Özellikle nitelikli (proje) liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri gibi okul türlerinin taban puanları dikkatle incelenmelidir.

Kahramanmaraş Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri ;