Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan, AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyeye teşekkür ederek, "AK Parti'miz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını canıgönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Üyelerimizden ve teşkilatımız mensuplarından ebediyete irtihal edenlere de Cenabıhak'tan rahmet diliyorum" dedi.

Grup Toplantısında 3 isim daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu'ya rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, 5 Ocak’ta DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıklamasının ardından AK Parti’ye katıldı. Karatutlu’nun parti rozetini, bugün AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.

Rozet takma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Karatutlu, AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Karatutlu, “Hep birlikte güzel işlere vesile olacağımıza inanıyorum” dedi.

AK Parti grup toplantısında gerçekleşen katılım töreni, milletvekilleri ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı.