Kahramanmaraş İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Vakit
|Saat
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|İmsak
|06:04
|12 Aralık Cuma
|22 Cemaziyelahir 1447
|06:04
|07:31
|12:31
|15:00
|17:21
|18:43
|İmsak
|06:05
|13 Aralık Cumartesi
|23 Cemaziyelahir 1447
|06:05
|07:31
|12:31
|15:01
|17:21
|18:43
|İmsak
|06:05
|14 Aralık Pazar
|24 Cemaziyelahir 1447
|06:05
|07:32
|12:32
|15:01
|17:22
|18:43
|İmsak
|06:06
|15 Aralık Pazartesi
|25 Cemaziyelahir 1447
|06:06
|07:33
|12:32
|15:01
|17:22
|18:44
|İmsak
|06:06
|16 Aralık Salı
|26 Cemaziyelahir 1447
|06:06
|07:33
|12:33
|15:01
|17:22
|18:44
|İmsak
|06:07
|17 Aralık Çarşamba
|27 Cemaziyelahir 1447
|06:07
|07:34
|12:33
|15:02
|17:22
|18:44
|İmsak
|06:08
|18 Aralık Perşembe
|28 Cemaziyelahir 1447
|06:08
|07:35
|12:34
|15:02
|17:23
|18:45