Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otogarı’nda yaşanan olay, sabah saatlerinde büyük paniğe yol açtı. Otogar içerisinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İlk etapta uyuduğu sanılan kişinin, yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 1971 doğumlu A.K. isimli şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde A.K.’nin İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ön değerlendirmesine göre ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ifade edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis ekipleri, Kahramanmaraş Otogarı’nda geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, A.K.’nin otogarda bulunma nedeni ve son saatlerdeki hareketleri de araştırılıyor.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.



