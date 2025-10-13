Kahramanmaraş’ta sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Türkiye’de örnek bir adım atıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla resmiyet kazanan Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye’de ilk kez bir büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen bu birlik, sahipsiz hayvanlara yönelik tüm süreçlerin tek elden, koordineli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ilk toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, birlik üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla resmiyet kazanan birliğin, Kahramanmaraş ve Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği hakkında detayları paylaştı.

Toplantının devamında, birliğin yönetim organlarının seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanı olarak seçildi. Divan üyeleri ve birlik encümeni de belirlenerek ilk toplantı tamamlandı.