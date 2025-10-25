Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hamama gelen vatandaşlar, Kasapkaraoğlan’ın hareketsiz halde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelere göre, Kasapkaraoğlan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Kasapkaraoğlan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.