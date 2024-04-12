Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir.

Olay yerinde (3) adet boş kartuş bulunmuştur.

Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir.

Olayın şüphelilerinden (1) şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yakalanan şahsın; yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi (42) farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.