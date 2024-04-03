Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Takipli KOM ve Planlı İstihbarat Faaliyeti kapsamında; 03 Nisan 2024 tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan 2şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerden; 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Hassas Terazi, 109 gr Bonzai, 153 gr Metamfetamin, 51 gr Esrar, 94 adet Uyuştucu Hap, 22 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirilmiştir.

Operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış alınırken firari 1 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.