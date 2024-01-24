Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımı tamamlanan konutların yanı sıra, şehir merkezindeki yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım projeleri de devam ediyor. Şehrin birçok noktası şantiye alanına döndü, tamamlanan depremzede konutlarının yanı sıra yenileri de yükseliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" çerçevesinde sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor. Kentte, yerinde dönüşüm projesi için 45 bin kişi müracaat etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 228 kişiye hibe ve kredisini de ödemek suretiyle ruhsatlarını vererek, konutların yapımına başlandı. Kahramanmaraş'ta şuana kadar il genelinde 228 kişiye yerinde dönüşüm ruhsatı verildi.

Yerinde dönüşüm projesinde devletten vatandaşa 1 milyon 440 bin lira destek sağlanıyor. Proje çerçevesinde konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 liranın da proje masrafı desteği sağlanıyor.

Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin de inşası devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları sürüyor.

Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak.

İl merkezi ve ilçelerde yapımı tamamlanıp depremzedelere teslim edilmeyi bekleyen deprem konutlarının da yenileri yapılıyor.