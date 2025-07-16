15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma etkinlikleri düzenlendi.

Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kutlamalara, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi meydanında devam edildi.

Buradaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından sinevizyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması yansıtıldı.

Burda bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici şunları söyledi; “ Darbecilere, vesayetçilere fırsat vermeyerek bu eşsiz vatanı cansiperane savunan halkımız, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını gösterdi” dedi. Debgici, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşların kahraman güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek, Türkiye’ye kast edenlerin karşısında dimdik durduğunu hatırlattı. Debgici, “Uçakla, silahla, tankla bu milleti yıldıracağını zannedenler bir kez daha gördü ki; bu milletin istiklaline olan inancının üzerinde hiçbir kuvvet yoktur” diyerek, şehitlere rahmet, gazilere şükran dileklerini iletti.” dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" sonrası down sendromlu Ökkeş Demirbanka, Vali Ünlüer'e sancağı teslim etti.

Kısa film, mehteran konseri, Grup Visal şiir dinletisi ile devam eden etkinlikte, kaside ve ilahiler okundu.

O karanlık gecenin unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatan etkinlikler gece yarısı okunan selalarla son buldu.