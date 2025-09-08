Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.

Uyarının ardından Kahramanmaraş’ta beklenen yağış, ikindi saatlerinde etkisini gösterdi.

Aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle özellikle ana caddelerde trafik akışı yavaşladı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kısa sürede etkili olan yağış, bazı noktalarda su birikintilerine yol açarken, yayalar da yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların akşam saatlerine kadar yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.