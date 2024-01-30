6 Şubatta Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Sosyal Medya Fenomenleri Kahramanmaraş’a Gelerek Hayranlarına Moral Vermeye Çalışıyor.

Son Olarak Sosyal Medya Fenomeni Aynı Zamanda Müzisyenlik Yapan Ragıb Narin Takipçileriyle Akdo Sarayında Buluşarak Keyifli Bir Sohbet Gerçekleştirdi.

Sosyal Medya Fenomeni Ragıb Narin Burada Akdo Tarafından Hazırlanan Dondurma Şovuna Katılarak Dondurma Kesti.

Sonrasında Aksu Haber’e Konuşan Sosyal Medya Fenomeni Aynı Zamanda Müzisyenlik Yapan Ragıb Narin Keyifli Bir Gün Geçirdiklerini Söyleyerek Tüm Kahramanmaraş Halkına Teşekkür Etti.

Kahraman Şehrin Tanıtımına Büyük Katkılar Sunan Cafer Nalçacı İse Bu Tür Etkinliklere Kahramanmaraş’ın İhtiyacının Olduğunu Söyledi.

Akdo Sarayı Şube Müdürü Ömer Kandilcik İse Kahramanmaraş’ın Tanıtımı İçin Her Zaman Hazır Olduklarını Söyleyerek Narin’e Teşekkürlerini İletti.