Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan stadyumun imza töreni; Valimiz Mükerrem Ünlüer, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplam 17.500 seyirci kapasitesine sahip olacak stadyumda, yalnızca futbol değil, farklı branşlara yönelik çeşitli sportif faaliyetlerin de yapılabileceği alanlar yer alacak.

Yeni stadyumda bulunacak başlıca alanlar şunlardır:

• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri

• Protokol fuayesi ve dinlenme salonları

• Basın fuayesi, dinlenme ve çalışma salonları

• Basın toplantı odası

• Canlı yayın odası ve teknik hacimler

• 10 adet loca

• Seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri

• Sporcu fuayesi

• 4 adet soyunma odası

• 2 adet ısınma salonu

• Stadyum yönetim ve kontrol odaları

• 3 adet antrenman salonu

• İşyeri alanları

• Teknik hacimler

• Mescitler

• Islak zemin alanları

Kahramanmaraş’a değer katacak bu önemli yatırımın, şehrimize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.