Göksun'da 36 Kilometre Yeni Orman Yolu Yapıldı Göksun'da 36 Kilometre Yeni Orman Yolu Yapıldı

Bu hafta Pazarcık ilçesinin ekranlara taşındığı yeni bölümde, ilçenin doğal güzellikleri paylaşıldı.

Programa konuk olan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan yapılan çalışmalar ve ilçe hakkında bilgiler paylaştı.