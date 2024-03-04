Onikişubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi'nde evleri yıkılan, sonrasında ise Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Kent Konteyner Kenti'nde yaşamını sürdüren depremzede Vildan Elif Gönül, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile temmuz ayından bu yana gönüllü olarak çalışmalar yürütüyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Vildan Elif Gönül, çocuklarla birlikte olmayı ve onları mutlu etmeyi sevdiğini ifade etti.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Öğrenim Birimi Yöneticisi Zahide Ebrar Türksayar da Vildan'ın depremi yaşayan bir gönüllüleri olduğunu ifade ederek, "Enkazın altında kalıp o korkuyu en derinden yaşayan bir gönüllümüz. Dedi

