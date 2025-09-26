İsmet Paşa Mahallesi’nde, eski Öğretmenevi’nin bulunduğu alanda yapımı devam eden konutlarda son aşamaya gelindi.

Modern ve konforlu şekilde tasarlanan yeni yapılar, hem estetik görünümüyle hem de dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin çehresinin değişmesi ve mahalleye yeni bir değer katması hedefleniyor.

Şehrin yeniden inşası ile birlikte aynı zamanda toplumsal iyileşme, psikolojik toparlanma ve şehir kimliğinin yeniden inşası açısından da büyük önem taşıyor.