Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Kahraman Şehir Bilimle Şenleniyor 2” projesi, ikinci gününde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen projede, AFAD İl Müdürlüğü de bir stant açarak öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yaptı.

AFAD standını ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler, arama-kurtarma ekiplerinin kullandıkları ekipmanları yakından inceleyerek nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, “6 Şubat depremlerini yaşayan bir şehir olarak afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Bilim şenliği kapsamında öğrenciler, hem bilimsel çalışmalarla tanışma fırsatı buldu hem de afet bilinci konusunda farkındalık kazandı.