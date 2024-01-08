Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen tarihi Kapalı Çarşı, yıllar içinde geçirdiği değişimlerle adeta bir tarih kitabı gibi.

Eskiden günümüze uzanan bu mekan, şehrin tarihindeki önemli kilometre taşlarına ev sahipliği yaparak zamanın izlerini taşıyor.

Yıllar öncesinde, Kapalı Çarşı, şehrin ticaret merkezi ve sosyal hayatının kalbinde bulunan geleneksel bir pazar alanıydı.

Daracık sokakları, tarih kokan dükkanları ve zanaatkârların ustalıklarıyla dolup taşan bir atmosfer sunuyordu.

Ancak zamanla, ticaretin evrimi ve şehirleşmenin etkisiyle çarşıda da değişimler meydana geldi.

Kapalı çarsıda esnaflık yapan İbrahim Parsıl geçmişten günümüze yaşanan değişimi şöyle anlattı