Ulu Cami çevresindeki yaklaşık 2 metrekarelik küçük dükkânında, yıllardır aynı özen ve sadelikle Şam tatlısı ve doğal limonata satıyor. Yalnızca ürünleriyle değil, samimiyeti ve güler yüzüyle de dikkat çeken Karabörk, şehrin gastronomi kültürünün yaşayan bir temsilcisi konumunda. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası hâline gelen dükkânında, çocukluktan kalma tatları yaşatan bir atmosfer sunuyor.

Tatlılarını hazırlarken “abdest ve dua” nın eksik olmadığını dile getiren Karabörk, aynı zamanda doğal ürünler ve kaliteli malzemeler kullanmaya büyük önem verdiğini vurguluyor. Kendine has yöntemiyle pişirdiği Şam tatlısı, dengeli dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaş, sırf onunla sohbet etmek, anılarını dinlemek ya da bir bardak limonata içmek için dükkânına uğruyor.

Fevzi Karabörk’ün hazırladığı Şam tatlısı ve limonatası, yalnızca yerli halkın değil, Kahramanmaraş’a gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Şehirde gastronomi turizminin yükselişte olduğu bu dönemde, “Tatlıcı Dayı” adeta yaşayan bir kültür mirası olarak görülüyor.

Küçük dükkânında büyük izler bırakan Karabörk’ün hikâyesi, geleneksel esnaf kültürünün ve el emeğinin günümüzde hâlâ ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.