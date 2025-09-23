Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çiftçiler, kuş yemi olarak kullanılan akdarıyı kuşlardan korumak için dronla nöbet tutmaya başladı.

Türkoğlu Sağlık Ovası'nda yıl boyunca büyük emek vererek akdarı yetiştiren üreticiler, hasat zamanı yaklaşan ürünlerinin kuşlar tarafından zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giden çiftçiler, geleneksel yöntemlerle kuşları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda torpil tabancası patlatma, traktörlere takılan sirenlerle devriye atma ve motosikletlerle tarlalar arasında gürültü çıkarma gibi yöntemler kullanılıyor.

Ancak bu yöntemlerin yetersiz kalması üzerine çiftçiler, bu yıl ilk kez dronu devreye alarak ürünlerini havadan korumaya başladı.

Özellikle hasat zamanına yakın kuşlarla büyük mücadele içine girdiklerini ifade eden çiftçiler kullandıkları hiçbir yöntemin kuşlara zarar vermediğini sadece gürültü çıkararak uzaklaştırdıklarını aksi takdirde mahsullere çok ciddi zarar verdiklerini ifade ettiler.