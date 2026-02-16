Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin başarılı sporcuları, katıldığı turnuvalarda elde ettikleri başarılarla şehrin gururu olmaya devam ediyor. Sporun her alanında gençleri destekleyen ve sporun yaygınlaştırılması için önemli yatırımlar yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu vizyonunun meyvelerini Başkent’te bir kez daha topladı.
Ankara Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç güreşçilerinin mindere çıktığı U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesinin genç güreşçileri madalyalara ambargo koyarak büyük bir başarı elde etti.
Sporun Yeni Yıldızları Kahramanmaraş’ta Yetişiyor
Mücadele seviyesinin ve temponun dikkat çektiği U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda;
- 65 kilogramda Efe Ramazan Karataş birinci birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.
- 86 kilogramda ise Büyükşehir Belediyesi, kürsünün tek sahibi oldu. 86 kilogramda Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden Sefa Cesur birinci, İbrahim Celil Ulubaş ikinci, Muhammet Emin İspir ise üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.
- 97 kilogramda rakiplerini tek tek geride bırakan Kerem Dede, kürsünün ilk basamağında yer alarak altın madalyanın sahibi oldu.
- 125 kilogram kategorisinde yarışan Uğur İrtegün ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.