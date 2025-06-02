Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 26 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 102 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 56’sı tutuklandı.

Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi ve ikamet ile iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 24 kişi bulunuyor.

Operasyonlar kapsamında çeşitli tür ve miktarlarda yasaklı madde, 9260 paket içi doldurulmuş makaron sigara, 283 adet Sentetik Ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik güvenliği ve çevresel gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında da önemli adımlar atıldı. Trafik ekiplerince; 149 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 75 araca abartılı egzoz kullanmaktan, 361 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.