Expo 2023 Fuar Alanı Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi Konferans Salonu’ndaki sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın Okunmasıyla başladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve duaların edildiği programda, yine depremde kaybedilen vatandaşların anısına video gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, yaptığı açılış konuşmasında “6 Şubat’ın ilk anından itibaren devlet ve milletin el ele vererek asrın felaketini asrın birlikteliğine ve asrın dayanışmasına dönüştürüldüğünü söyledi.”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de Türkiye'nin afet riski taşıyan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, bununla ilgili risk ve kriz yönetiminin büyük önem arz ettiğini, sempozyumun buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılış konuşmaların ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AFAD İl Müdürü Tayfun Teymur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Hikmet Gümüşer'in konuşmacı olarak yer aldığı oturuma geçildi.

