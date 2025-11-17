14 yaşındaki çocukların bir iş yerinin ofisinde yaptıkları hatalı davranış, acı bir ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki iki arkadaş bir iş yerinin ofisinde oturdukları sırada, iş yeri sahibinin oğlu babasına ait tabancayı eline aldı. Çocuklar, üçüncü arkadaşlarını WhatsApp üzerinden görüntülü arayarak silahı göstermek istedi.

Yaklaşık 6 dakika süren görüşme boyunca iki çocuk silahla sırayla poz verdi. Son olarak silah M.K.’nin elindeyken tabancadan art arda iki el ateş aldı. Mermilerden biri M. Ö’nün göğsüne, diğeri ise kalbine isabet etti.

Silahlı anları canlı yayında izleyen üçüncü arkadaş, durumu hemen ailesine haber verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M. Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından iş yerinde inceleme yapan ekipler, tabancanın nasıl çocukların eline geçtiğini ve olay anındaki detayları araştırıyor. Çocukların ifadeleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yaşanan trajedi, aileleri ve mahalleyi yasa boğarken, silahların çocuklardan uzak tutulması yönündeki uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.