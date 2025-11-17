Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımla Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya’yı hedef aldı.

HASAN CAN KAYA'NIN PROGRAMDAKİ ŞAKASI

Saral, Kaya’nın programında bir seyirciyle yaşadığı diyaloğa ait görüntüleri paylaşarak ünlü komedyeni dini değerlerle alay etmekle suçladı.

Hasan Can Kaya programına katılan bir kişiye hitaben "Sen Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" dedi.

Seyircinin ayağa kalkıp kollarını açmasını üzerine ise diğer seyicilere dönen Kaya "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" diye konuştu.

OKTAY SARAL TEPKİ GÖSTERDİ

Oktay Saral şu ifadeleri kullandı: "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

HASAN CAN KAYA'DAN AÇIKLAMA

Hasan Can Kaya X’ten paylaşılan videonun iki yıl önceki bir programdan olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim.

Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir.

Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim."