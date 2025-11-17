Etkinlikler, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü de içine alan hafta boyunca tüm ilçelerde halkın ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından kurulan bilgilendirme stantlarında, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Uzmanlar, ağız sağlığının vücut sağlığının başladığı yer olduğuna dikkat çekerek, ağız içindeki enfeksiyonların kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve diğer sistemik rahatsızlıklarla bağlantılı olabileceğini hatırlattı.

Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlara düzenli diş fırçalamanın ve en az altı ayda bir diş hekimine kontrole gitmenin önemi anlatıldı. Ağız ve diş sağlığı alanında görev yapan ekipler, yıl boyunca olduğu gibi bu özel haftada da tüm ilçelerde stant kurarak halka ulaşmayı sürdürdü.

Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde eş zamanlı olarak sürdürülen etkinliklerde uzman ekipler, toplumun her kesimine ağız ve diş sağlığının önemini aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta boyunca kurulan stantlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.