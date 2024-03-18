18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. Yıl dönümünde Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Kent Protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış Konuşması Okul Müdürü Ali Buldum Tarafından gerçekleştirildi.

Ardından, Personel Üsteğmen Bora Türe, Burada yaptığı konuşmada 18 Martın ve şehitleri anma gününün anlam ve önemine dikkat çekti.

Program devamında öğrenciler tarafından hazırlanan, Çanakkale Geçilmez gölge tiyatrosu, orotoryo gösterileri, Yörük Ali zeybeği gibi gösteriler gerçekleştirildi.