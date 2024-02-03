6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan kentin simge yapılardan 5 asırlık Ulu Cami restore ediliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tarihi yapılara yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Vakfiyelere göre, Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılan, daha sonra Süleyman Bey'in oğlu Alaüddevle Bey'in 1501'de onarılan Ulu Camii'nin depremde minaresi yıkılırken bir bölümü ise hasar gördü.

Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen, halk tarafından Camiikebir olarak da adlandırılan Ulu Cami, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan şehrin sembolik yapılarından biri olarak gösteriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna başlanan caminin, 2025 yılı içerisinde ibatede açılması planlanıyor.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Ulu Camii'nin şehrin simge yapılarından olduğunu söyledi.