Kahramanmaraş'ta ortalık savaş alanına döndü!
Kahramanmaraş'ta ortalık savaş alanına döndü!
Yağışlı Hava Şehri Terk Etmiyor

Kahramanmaraş’ta yeni haftaya girilirken yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre şehir genelinde 5 gün boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek.

Uzmanlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Perşembe Ve Cuma Günü Yağmur Etkili

Haftanın ilk iki gününde sağanak yağış şehir genelinde etkisini gösterecek.

  • 26 Mart Perşembe: En düşük 7, en yüksek 15 derece
  • 27 Mart Cuma: En düşük 7, en yüksek 18 derece

Nem oranının yüksek seyretmesiyle birlikte hava zaman zaman daha serin hissedilecek.

Ekran Görüntüsü 2026 03 26 095301

Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat

Cumartesi ve pazar günü de yağış etkisini sürdürecek.

  • 28 Mart Cumartesi: 11 – 18 derece
  • 29 Mart Pazar: 11 – 14 derece

Pazar günü sıcaklıkta düşüş dikkat çekerken, nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması bekleniyor.

Ekran Görüntüsü 2026 03 26 095335

Pazartesi Soğuk Ve Yağışlı

Yeni haftanın ilk gününde yağış devam ederken sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

  • 30 Mart Pazartesi: 8 – 12 derece

Serin hava ile birlikte yağışın etkisini artırması öngörülüyor.

Ekran Görüntüsü 2026 03 26 095403

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Yetkililer, yüksek nem ve aralıksız yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Özellikle sürücüler için kaygan zemin, yayalar için ani su birikintileri risk oluşturabilir.