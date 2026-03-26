Yağışlı Hava Şehri Terk Etmiyor
Kahramanmaraş’ta yeni haftaya girilirken yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre şehir genelinde 5 gün boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek.
Uzmanlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Perşembe Ve Cuma Günü Yağmur Etkili
Haftanın ilk iki gününde sağanak yağış şehir genelinde etkisini gösterecek.
- 26 Mart Perşembe: En düşük 7, en yüksek 15 derece
- 27 Mart Cuma: En düşük 7, en yüksek 18 derece
Nem oranının yüksek seyretmesiyle birlikte hava zaman zaman daha serin hissedilecek.
Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat
Cumartesi ve pazar günü de yağış etkisini sürdürecek.
- 28 Mart Cumartesi: 11 – 18 derece
- 29 Mart Pazar: 11 – 14 derece
Pazar günü sıcaklıkta düşüş dikkat çekerken, nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması bekleniyor.
Pazartesi Soğuk Ve Yağışlı
Yeni haftanın ilk gününde yağış devam ederken sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.
- 30 Mart Pazartesi: 8 – 12 derece
Serin hava ile birlikte yağışın etkisini artırması öngörülüyor.
Uzmanlardan Kritik Uyarı
Yetkililer, yüksek nem ve aralıksız yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Özellikle sürücüler için kaygan zemin, yayalar için ani su birikintileri risk oluşturabilir.