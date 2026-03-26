Sabah Saatlerinde Yağış Etkili
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
09.00 – 12.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 14 derece seviyesinde olacak. Nem oranı ise yüzde 73 civarında seyredecek.
Öğle Saatlerinde Yağmur Devam Ediyor
12.00 – 15.00 aralığında da sağanak yağış etkisini sürdürecek.
Sıcaklık 16 dereceye kadar yükselirken nem oranı yüzde 63’e düşecek. Rüzgar hafif şekilde esmeye devam edecek.
Öğleden Sonra Bulutlar Hakim
15.00 – 18.00 saatleri arasında yağış yerini çok bulutlu havaya bırakacak.
Sıcaklık yeniden 14 dereceye gerilerken nem oranı yüzde 76’ya çıkacak.
Akşam Saatlerinde Sıcaklık Düşüyor
Akşam saatlerinde hava daha serin olacak:
- 18.00 – 21.00 → 10 derece
- 21.00 – 24.00 → 9 derece
Nem oranı gece saatlerinde yüzde 90’ın üzerine çıkarken, rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.
Vatandaşlara Uyarı
Uzmanlar, günün ilk yarısındaki sağanak nedeniyle ani su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.