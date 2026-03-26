Kahramanmaraş'ta ortalık savaş alanına döndü!
Sabah Saatlerinde Yağış Etkili

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

09.00 – 12.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 14 derece seviyesinde olacak. Nem oranı ise yüzde 73 civarında seyredecek.

Öğle Saatlerinde Yağmur Devam Ediyor

12.00 – 15.00 aralığında da sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Sıcaklık 16 dereceye kadar yükselirken nem oranı yüzde 63’e düşecek. Rüzgar hafif şekilde esmeye devam edecek.

Öğleden Sonra Bulutlar Hakim

15.00 – 18.00 saatleri arasında yağış yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

Sıcaklık yeniden 14 dereceye gerilerken nem oranı yüzde 76’ya çıkacak.

Akşam Saatlerinde Sıcaklık Düşüyor

Akşam saatlerinde hava daha serin olacak:

  • 18.00 – 21.00 → 10 derece
  • 21.00 – 24.00 → 9 derece

Nem oranı gece saatlerinde yüzde 90’ın üzerine çıkarken, rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.

Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar, günün ilk yarısındaki sağanak nedeniyle ani su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.