1975 yılında babasından öğrendiği köşkerlik sanatını günümüze kadar taşıyan Akif usta, zanaatını yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. 1993 yılında Kahramanmaraş’a yerleşen Tepedibi, tabakhaneden aldığı derileri gön suyunda ıslatarak işleme sürecine başlıyor. Sabahın erken saatlerinde tezgâhına geçen usta, eski iş makinelerinin lastiklerini değerlendirerek, traktör ve kamyon lastiklerinden çobanların giyeceği yemeniler için dayanıklı alt tabanlar hazırlıyor.

El emeği ve göz nuruyla diktiği yemeniler, çobanlar, seyisler ve madenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Tepedibi, ürünlerini oldukça düşük bir kârla piyasaya sürerek geleneği yaşatma çabası içinde.

Çırak bulmanın giderek zorlaştığını belirten Akif usta, köşkerlik mesleğinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Mesleğin unutulmaması için mücadele ettiğini dile getiren Tepedibi, “Bu sanatı yaşatmak benim için bir onur. Ancak gençlerin ilgisini çekmek giderek zorlaşıyor. Geleneksel mesleklerimizi kaybetmemek için daha fazla destek görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinden biri olan köşkerlik, Akif ustanın çabaları sayesinde yaşamaya devam ediyor.