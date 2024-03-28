25-31 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde bir hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlanan 60. Kütüphane Haftası İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, KSÜ ve KİÜ öğretim üyeleri veliler ve öğrencilerin katılımı ile kutlandı.

Program Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı şunları söyledi.

Doç. Dr. Melike Somuncu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

Yıl boyunca en çok kitap okuyarak dereceye girenlere hediyeler takdim edildi



