Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, 08-15 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 94 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 26 kişi olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 66 kişinin tutuklandığı operasyonlarda 40,89 gram metamfetamin, 1271 adet sentetik ecza hapı ve 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 52 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartılı egzozdan işlem yapıldı.

