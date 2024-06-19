Kahramanmaraş'ın Ilıca yolu Şadalak mevkiinde suya giren ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin sudan çıkmaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay, Şadalak mevkiinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, suya girdikten sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine acil yardım ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Ekipler, 6 dalgıçla arama çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. Arama çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte kayıp şahsın bulunması halinde acil tıbbi müdahale yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

Arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yetkililer, suya giren kişinin bulunması için ellerinden gelen tüm çabayı göstermektedir.

Kahramanmaraş Ilıca yolu Şadalak mevkiinde gerçekleşen bu üzücü olayla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir. Kayıp şahsın sağ salim bulunması temennisiyle, tüm ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.