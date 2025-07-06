Sudan Çıkarıldı, Hastanede Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Ö.Ç. serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan genç, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Hemen sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen ekipler genç genci hızla hastaneye kaldırdı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ö.Ç. kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden çocuk, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaşanan talihsiz olayla ilgili soruşturma başlattı.