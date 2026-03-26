Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşımak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, KASKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir ilk yardım eğitimi programı gerçekleştirildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim programı, personelin acil durumlara hızlı, doğru ve etkili müdahale edebilme yetkinliğini artırmayı hedefledi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde hem teorik bilgiler hem de uygulamalı çalışmalar bir arada sunularak katılımcıların donanımı güçlendirildi.

Program kapsamında; temel yaşam desteği, yaralanmalara müdahale teknikleri, kanama kontrolü, yanık vakalarında ilk müdahale, kırık ve çıkık durumlarında uygulanması gereken yöntemler gibi hayati öneme sahip başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Eğitim sürecinde katılımcılara, olası acil durumlarda doğru müdahalenin insan hayatı üzerindeki kritik rolü vurgulandı.

Teorik Bilgiler Pratik Uygulamalarla Desteklendi

Eğitimin uygulama bölümünde ise senaryo bazlı canlandırmalar gerçekleştirildi. Gerçeğe yakın kurgulanan bu senaryolar sayesinde personel, edindiği bilgileri birebir pratiğe dökme imkânı buldu. Uygulamalı çalışmalar, katılımcıların yalnızca bilgi düzeyinde değil, refleks ve kriz yönetimi açısından da önemli kazanımlar elde etmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesindn yapılan açıklamada, eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceği ve farklı birimlerde görev yapan personelin de benzer programlarla destekleneceği ifade edildi.