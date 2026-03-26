Türkiye’nin sanayi devlerinden Kipaş Holding, ihracattaki başarısını bir kez daha tescilledi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen “2025 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde Kipaş Pazarlama ve Ticaret A.Ş., tekstil sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “Yıldız Ödülü”ne layık görüldü.

Düzenlenen törende ödül, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer’e İstanbul Valisi Davut Gül tarafından takdim edildi. Bu başarıyla Kipaş, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Kipaş Holding; tekstil, çimento, kağıt, enerji, eğitim ve tarım olmak üzere 6 ana sektörde faaliyet gösteriyor. Holdingin ihracat gücünü temsil eden Kipaş Pazarlama, yürüttüğü stratejik çalışmalar sayesinde Türk kalitesini 100’den fazla ülkeye ulaştırıyor.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz törende yaptığı konuşmada, küresel lojistik sorunlar ve tedarik zinciri kırılmalarının yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Türk tekstil sektörünün uluslararası pazarda “güvenli liman” olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Öksüz, elde edilen başarıların sektörün dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim gücü ve istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Kipaş Holding, entegre üretim yapısı ve teknolojik yatırımlarıyla küresel pazarlarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya devam ederken, aldığı bu ödülle ihracattaki istikrarlı büyümesini bir kez daha gözler önüne serdi.