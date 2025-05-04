Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde çok katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak olası bir felaketin önüne geçildi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, hasarlı binaların güvenlik açısından tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.