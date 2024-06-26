Asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezinde afetin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’ndaki ağır hasarlı binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.