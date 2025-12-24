Olay, gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen ve kendi aralarında yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, seyir halindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı.

Şiddetli çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki genç yola savrularak metrelerce sürüklendi.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki M. A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.İ., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.İ. de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, otomobil sürücülerinin tespiti ve kazayla ilgili detayların netleşmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.