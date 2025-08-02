Kahramanmaraş’ın merkez ilçesi Onikişubat’ta meydana gelen araç yangını, vatandaşlar arasında kısa süreli korku ve paniğe yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan bir araç, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangın, Alaybeyoğlu Cafe’nin hemen önünde gerçekleşti. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye hızla İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay sırasında büyük bir faciayı önlerken, araçta ciddi oranda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet ve itfaiye ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.